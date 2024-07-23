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Содоль присутствовал при отражении повторного наступления РФ на Харьковщину – экскомбриг 125-й бригады ТРО

Ольга Кириленко, Татьяна ОлейникВторник, 23 июля 2024, 18:18
Содоль присутствовал при отражении повторного наступления РФ на Харьковщину – экскомбриг 125-й бригады ТРО
Юрий Содоль. Фото: Армия Inform

Бывший командующий ОСУВ "Хортица", генерал-лейтенант Юрий Содоль в первый день повторного российского наступления на Харьковщину, 10 мая, с самого утра прибыл на оперативный командный пункт 125-й бригады ТРО, отражавшей атаку россиян на направлении Липцев.

Источник: интервью УП с экскомбригом 125-й бригады ТРО, генерал-лейтенантом Артуром Горбенко

Прямая речь Горбенко: "10 мая со мной на ОКП практически с самого утра и до вечера находился лично командующий ОСУВ "Хортица", генерал Содоль Юрий Иванович. Он прибыл, пожалуй, еще к 8 часам. Он видел все мои действия, с им также была довольно большая группа офицеров из ОСУВ "Хортица" – людей десять где-то. Эта группа была у меня трое или четырех суток, я так понимаю, с целью контроля моих действий.

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Юрий Иванович не говорил на мои решения "утверждаю", но он все слышал ... Возможно, он не всем был доволен. Но когда 172-й винницкий батальон отошел в район Старицы – это было необратимое действие – он сам определил рубеж, по которому мне перейти к обороне. Думаю, если бы он увидел в моих действиях какую-то халатность, он имел бы полное право отстранить меня от исполнения обязанностей, взять руководство в свои руки или передать кому-нибудь".

Детали: Горбенко отметил, что Содоль также прибыл к нему на пункт управления на второй день российского наступления, 11 мая. Он не вмешивался в управление бригадой, "где-то подсказывал, пытался помочь".

Контекст: Как стало известно в конце июня, ДБР решило проверить действия экскомандующего "Хортицы", генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время повторного наступления россиян в Харьковскую область после заявления начальника штаба бригады "Азов" НГУ Богдана Кротевича.

ВИДЕО ДНЯ

Проверка действий Содоля состоится в рамках фактового уголовного дела по обстоятельствам прорыва российскими военными границы в Харьковской области.

Темы: боевые действия
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