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ЗСУ суттєво пошкодили російський пором "Славянин" у порту "Кавказ" - Генштаб

Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 19:44
ЗСУ суттєво пошкодили російський пором Славянин у порту Кавказ - Генштаб
Фото палаючого парому. джерело: генштаб

Військово-Морські сили України разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" в порту "Кавказ".

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах

Дослівно: "Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений пором окупантів".

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Деталі: Це сталося у вівторок, 23 липня.

Як повідомляється, окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Порт
Порт "Кавказ" на мапі Google Maps

"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні.

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Що передувало: Раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці 23 липня українські безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Спалахнула пожежа.

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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