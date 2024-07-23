ЗСУ суттєво пошкодили російський пором "Славянин" у порту "Кавказ" - Генштаб
Військово-Морські сили України разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" в порту "Кавказ".
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах
Дослівно: "Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений пором окупантів".
Деталі: Це сталося у вівторок, 23 липня.
Як повідомляється, окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.
"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні.
Що передувало: Раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці 23 липня українські безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Спалахнула пожежа.