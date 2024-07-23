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ВСУ существенно повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ" - Генштаб

Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 19:44
ВСУ существенно повредили российский паром Славянин в порту Кавказ - Генштаб
Фото горящего парома. источник: генштаб

Военно-Морские силы Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин" в порту "Кавказ".

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Дословно: "Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: в порту "Кавказ" существенно поврежден паром оккупантов".

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Детали: Это произошло во вторник, 23 июля.

Как сообщается, оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

Порт «Кавказ» на карте Google Maps
Порт «Кавказ» на карте Google Maps

"Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что утром 23 июля украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Вспыхнул пожар.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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