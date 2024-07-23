ВСУ существенно повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ" - Генштаб
Военно-Морские силы Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин" в порту "Кавказ".
Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях
Дословно: "Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: в порту "Кавказ" существенно поврежден паром оккупантов".
Детали: Это произошло во вторник, 23 июля.
Как сообщается, оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.
"Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.
Что предшествовало: Ранее губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что утром 23 июля украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Вспыхнул пожар.