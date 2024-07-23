Росіяни заявили про атаку безпілотників на пором в порту "Кавказ": виникла пожежа, є загиблий

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці 23 липня начебто українські безпілотники атакували поромне судно росіян в порту "Кавказ".

Джерело: Кондратьєв у Telegram

Пряма мова: "Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ".

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Деталі: Він стверджує, що атаку здійснили українські БПЛА, після чого сталося займання.

Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована, на місці працюють екстрені служби.

За даними Кондратьєва, також серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.

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