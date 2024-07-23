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Росіяни заявили про атаку безпілотників на пором в порту "Кавказ": виникла пожежа, є загиблий

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 липня 2024, 09:55
Росіяни заявили про атаку безпілотників на пором в порту Кавказ: виникла пожежа, є загиблий
Ілюстративне фото: Getty Images

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці 23 липня начебто українські безпілотники атакували поромне судно росіян в порту "Кавказ".

Джерело: Кондратьєв у Telegram

Пряма мова: "Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ".

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Деталі: Він стверджує, що атаку здійснили українські БПЛА, після чого сталося займання.

Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована, на місці працюють екстрені служби.

За даними Кондратьєва, також серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаєм:

  • У ніч на 31 травня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів, тоді також повідомлялось, що горить порт "Кавказ" на півострові Чушка.
  • Пізніше журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ" біля Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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