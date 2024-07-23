Журналісти за допомогою супутникових знімків з’ясували, що російські армійці звели військову базу у місті Новочеркаськ за 200 км від лінії фронту.

Джерело: "Схеми"

Дослівно: "Відповідно до зображень з супутника Planet Labs, нову військову базу російські армійці розгорнули у травні 2024 року між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового обʼєкту – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

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Утім, минулого літа, після дванадцяти років затишшя, на закинутій території колишньої військової школи почались зміни".

Схеми: Росіяни розгорнули нову військову базу за 200 км від лінії фронту pic.twitter.com/NAyF3u56hl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 23, 2024

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Деталі: Згідно з супутниковими знімками Planet Labs, які отримали "Схеми", перша військова техніка з’явилася тут ще наприкінці серпня 2023 року. Зокрема на території обʼєкта припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі.

Як встановили "Схеми", ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Про можливу часткову передислокацію цього підрозділу з Підмосковʼя до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, що вдалося відслідкувати "Схемам".