Схемы: Россияне развернули новую военную базу в 200 км от линии фронта

Журналисты с помощью спутниковых снимков выяснили, что российские армейцы возвели военную базу в городе Новочеркасск в 200 км от линии фронта.

Источник: "Схемы"

Дословно: "Согласно изображениям со спутника Planet Labs, новую военную базу российские армейцы развернули в мае 2024 года между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта – школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

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Впрочем, прошлым летом, после двенадцати лет затишья, на заброшенной территории бывшей военной школы начались изменения".

Схеми: Росіяни розгорнули нову військову базу за 200 км від лінії фронту pic.twitter.com/NAyF3u56hl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 23, 2024

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Детали: Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, которые получили "Схемы", первая военная техника появилась здесь еще в конце августа 2023 года. В частности, на территории объекта припарковали с полсотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. С тех пор, за почти год, база увеличилась втрое.

Как установили "Схемы", эта база в Новочеркасске может принадлежать 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. О возможной частичной передислокации этого подразделения из Подмосковья в Ростовскую область, ближе к линии фронта, может свидетельствовать изменение геолокации телефонов нескольких его военнослужащих, что удалось отследить "Схемам".