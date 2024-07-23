Зеленский: Приближаемся к применению своих ракет

Президент Владимир Зеленский похвалил украинскую программу по производству собственных ракет.

Источник: Зеленский в традиционном вечернем видеообращении

Прямая речь: "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику. Трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина должна со временем выйти на "максимальную самооборонительную самостоятельность". Президент считает, что именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы.

Что предшествовало: Во вторник днем президент рассказал, что провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой среди прочего обсуждали ракетную программу Украины.