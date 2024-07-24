Гарріс: "Я знаю типаж Дональда Трампа"

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на передвиборчому мітингу в Мілуокі нагадала про свій досвід роботи прокуроркою в Каліфорнії та судові обвинувачення кандидата у президенти Дональда Трампа.

Джерело: Гарріс, цитує CNN

Пряма мова: "Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди.

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Тому послухайте мене, коли я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа"".

"І в цій кампанії, обіцяю вам: я з гордістю поставлю свій послужний список проти його".

Передісторія:

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Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії.

Вона зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

А також випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію.

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