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Гарріс: "Я знаю типаж Дональда Трампа"

Ольга Глущенко Середа, 24 липня 2024, 02:20
Гарріс: Я знаю типаж Дональда Трампа
Камала Гарріс, фото: Getty Images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на передвиборчому мітингу в Мілуокі нагадала про свій досвід роботи прокуроркою в Каліфорнії та судові обвинувачення кандидата у президенти Дональда Трампа.

Джерело: Гарріс, цитує CNN

Пряма мова: "Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди.

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Тому послухайте мене, коли я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа"".

"І в цій кампанії, обіцяю вам: я з гордістю поставлю свій послужний список проти його".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії.
  • Вона зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.
  • А також випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію.

Більше читайте тутІнтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.

Теми: СШАвибориТрамп
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