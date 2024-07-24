Харрис: "Я знаю типаж Дональда Трампа"

Вице-президент США Камала Харрис на предвыборном митинге в Милуоки напомнила о своем опыте работы прокурором в Калифорнии и судебные обвинения кандидата в президенты Дональда Трампа.

Источник: Харрис, цитирует CNN

Прямая речь: "Я бралась за преступников всех видов: хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды.

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Поэтому послушайте меня, когда я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа"".

"И в этой кампании, обещаю вам: я с гордостью поставлю свой послужной список против его".

Предыстория:

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Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии.

Также она собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

Кроме того, опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию.

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