Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".
Джерело: Косіняк-Камиш, цитує Polsat News
Деталі: Міністр сказав, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо".
Однак, додав він, "не все ідеально" у відносинах країн "через невирішені історичні питання".
Дослівно Polsat News: "На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум.
Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу".
Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".
Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".
"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".
Нагадаємо: У липні минулого року Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам'яті жертв".
Перед цим президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.
Про те, чи завдадуть шкоди відносинам України та Польщі роковини трагедії, читайте у колонці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Небезпечні роковини: коли події на Волині перестануть роз'єднувати Україну та Польщу.