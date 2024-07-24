Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что "без решения "Волынского вопроса" не будет вступления Украины в Европейский Союз".

Источник: Косиняк-Камыш, цитирует Polsat News

Детали: Министр сказал, что "Польша поддерживает Украину настолько, насколько это возможно".

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Однако, добавил он, "не все идеально" в отношениях стран "из-за нерешенных исторических вопросов".

Дословно Polsat News: "По его мнению, реальная политика должна поставить ультиматум.

Без решения Волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз".

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Детали: В то же время Косиняк-Камыш заявил, что "конец войны означает только победу Украины".

Прямая речь Косиняка-Камыша: "Любой другой вариант остается для Польши прямой угрозой войны".

"Именно здесь на кону стоит вопрос безопасности Польши и Европы".

Напомним: В июле прошлого года Сейм Польши принял резолюцию о почтении памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-ю годовщину, заявив, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв".

Перед этим президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для совместного чествования жертв Волынской трагедии.

О том, нанесут ли ущерб отношениям Украины и Польши годовщина трагедии, читайте в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу.