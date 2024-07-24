У протиповітряному бою 24 липня ППО знищила 17 із 23 ворожих "Шахедів"
В ніч на середу 24 липня Росія вдарила двома ракетами по Харківщині та атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона нейтралізувала 17 із 23 запущених ворогом безпілотників.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова: "В ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл. РФ). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська РФ та окупованого Криму.
Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.
В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині".
Деталі: Крім того зазначається, що протягом минулої та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – "Zala", 2 – "Supercam", 2 – "Орлан-10".