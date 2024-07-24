У протиповітряному бою 24 липня ППО знищила 17 із 23 ворожих "Шахедів"

В ніч на середу 24 липня Росія вдарила двома ракетами по Харківщині та атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона нейтралізувала 17 із 23 запущених ворогом безпілотників.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "В ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл. РФ). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська РФ та окупованого Криму.

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Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині".

Деталі: Крім того зазначається, що протягом минулої та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – "Zala", 2 – "Supercam", 2 – "Орлан-10".