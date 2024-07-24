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В противовоздушном бою 24 июля ПВО уничтожила 17 из 23 вражеских "Шахедов"

Валентина РоманенкоСреда, 24 июля 2024, 08:55
В противовоздушном бою 24 июля ПВО уничтожила 17 из 23 вражеских Шахедов
фото ВСУ

В ночь на среду 24 июля Россия ударила двумя ракетами по Харьковщине и атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона нейтрализовала 17 из 23 запущенных врагом беспилотников.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. РФ). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска РФ и оккупированного Крыма.

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Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство - в Одесской области".

Детали: Кроме того отмечается, что за прошедшие и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10".

Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУвойна
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