Россияне ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине: есть погибший и раненые

24 июля российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе Лозовая Харьковской области. Из-под завалов вытащили тело человека, еще двух человек ищут.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще по двум людям продолжаются поиски. К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются".

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Напомним: