Россияне ударили ракетой по Лозовой на Харьковщине: есть погибший и раненые
Среда, 24 июля 2024, 16:22
24 июля российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе Лозовая Харьковской области. Из-под завалов вытащили тело человека, еще двух человек ищут.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще по двум людям продолжаются поиски. К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются".
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Напомним:
- Днем 24 июля российская армия снова обстреливает украинский Харьков. Глава города уточнил, что ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания возник сильный пожар. По данным местных властей, было 5 "прилетов".
- Позже Синегубов сообщил, что в результате российской воздушной атаки на Харьков 24 июля пострадали шесть человек.