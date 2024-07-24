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Росіяни влучили у двір відомого волонтера у Харкові

Євген КізіловСереда, 24 липня 2024, 20:18
Росіяни влучили у двір відомого волонтера у Харкові
Волонтер Юрій Сапронов у своєму дворі після російської атаки. фото з його сторінки у Facebook

Жертвою російської атаки на Харків став відомий волонтер Юрій Сапронов. Було пряме влучання у подвір'я його приватного будинку.

Джерело: Сапронов у соцмережах

Пряма мова: "Все добре. Всі живі і здорові. Є легко поранені. Дякую за дзвінки та слова підтримки".

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Деталі: Волонтер повідомив, що було "пряме влучання" у його двір і автомобіль Audi Q8, який там стояв. Як наслідок дуже багато руйнувань навколо.

За словами Сапронова, зараз він шукає своїх котів, 5 із 6 знайшов.

Він додав, що Харків – його дім і він звідти нікуди не поїде.

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На фотографіях, які опублікував волонтер, видно серйозні руйнування будинку.

Що передувало: У середу російські війська кілька разів атакували Харків. Останній удар стався ближче до вечора. Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу майже на центр міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про двох постраждалих внаслідок удару по приватному житловому будинку.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що усього внаслідок удару постраждали троє цивільних чоловіків.

Станом на 14.40 було відомо про іще шістьох потерпілих у місті.

Теми: Харківракетний ударвійнаволонтери
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