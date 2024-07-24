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Россияне попали во двор известного волонтера в Харькове

Евгений КизиловСреда, 24 июля 2024, 20:18
Россияне попали во двор известного волонтера в Харькове
Волонтер Юрий Сапронов в своем дворе после российской атаки. фото с его страницы в Facebook

Жертвой российской атаки на Харьков стал известный волонтер Юрий Сапронов. Было прямое попадание во двор его частного дома.

Источник: Сапронов в соцсетях

Прямая речь: "Все ок. Все живы. Есть легко раненые. Спасибо за звонки и слова поддержки".

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Детали: Волонтер сообщил, что было "прямое попадание" в его двор и автомобиль Audi Q8, который там стоял. Как следствие очень много разрушений вокруг.

По словам Сапронова, сейчас он ищет своих котов, 5 из 6 нашел.

Он добавил, что Харьков - его дом и он оттуда никуда не уедет.

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На фотографиях, которые опубликовал волонтер, видны серьезные разрушения дома.

Что предшествовало: В среду российские войска несколько раз атаковали Харьков. Последний удар произошел ближе к вечеру. Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу почти на центр города.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух пострадавших в результате удара по частному жилому дому.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что всего в результате удара пострадали трое гражданских мужчин.

По состоянию на 14.40 было известно еще о шести пострадавших в городе.

Темы: Харьковракетный ударвойнаволонтеры
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