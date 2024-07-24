Росія вперше вдарила по Харкову касетним "Іскандером"
Російські війська вперше використали касетний "Іскандер" під час удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня.
Джерело: очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко в коментарі "Суспільному"
Пряма мова: "Це ракети 2024 року випуску. О 05:00 ранку удар був у абсолютно цивільний об'єкт, потім два удари по промисловому об'єкту в Харкові, за годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, щоб вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували.
Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак, вони вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч".
Що передувало:
У середу російські війська кілька разів атакували Харків. Останній удар стався ближче до вечора. Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу майже на центр міста.
Станом на 14.40 було відомо про шістьох потерпілих у місті.