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Росія вперше вдарила по Харкову касетним "Іскандером"

Тетяна ОлійникСереда, 24 липня 2024, 23:52
Росія вперше вдарила по Харкову касетним Іскандером
Уламок "Іскандеру", яким влучили росіяни у середмісті Харкова 24 липня 2024 року. Фото - Віталій Гнідий, Суспільне

Російські війська вперше використали касетний "Іскандер" під час удару по промисловому об'єкту в Харкові вдень 24 липня.

Джерело: очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Це ракети 2024 року випуску. О 05:00 ранку удар був у абсолютно цивільний об'єкт, потім два удари по промисловому об'єкту в Харкові, за годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, щоб вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували.

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Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак, вони вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч".

Що передувало: 

У середу російські війська кілька разів атакували Харків. Останній удар стався ближче до вечора. Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу майже на центр міста.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 14.40 було відомо про шістьох потерпілих у місті.

Теми: Харківвійнаракетний удар
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