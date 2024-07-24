Россия впервые ударила по Харькову кассетным "Искандером"

Российские войска впервые использовали кассетный "Искандер" во время удара по промышленному объекту в Харькове днем ​​24 июля.

Источник: глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Это ракеты 2024 года выпуска. В 05:00 утра удар был в абсолютно гражданский объект, затем два удара по промышленному объекту в Харькове, через час по этому же объекту ударили кассетным боеприпасом. Мы абсолютно определенны , чтобы второй раз били кассетным боеприпасом, чтобы поразить находившихся там спасателей и полицейских.

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Это чудо, что и спасатели, и полицейские уехали с этого объекта за 10 минут до повторного удара. Однако они ударили кассетой, кассета разлетелась по значительной площади и были ранены люди, которые проходили прямо мимо частного предприятия по улице, или находились в частном секторе, расположенном рядом".

Что предшествовало:

В среду российские войска несколько раз атаковали Харьков. Последний удар произошел ближе к вечеру. Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу почти на центр города.

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По состоянию на 14.40 было известно о шести пострадавших в городе.