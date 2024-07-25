КМВА: всі безпілотники, що цієї ночі атакували Київ, знищені

У ніч на четвер під прицілом ворожих дронів був Київ: під час повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram

Деталі: За інформацією міської влади, станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих.

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У КМДА також зауважили, що у ніч на четвер вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника.

Пряма мова: "Можете щиро подякувати воїнам ППО за відмінну роботу. Але при цьому нікому не варто забувати про виконання особистих безпекових заходів. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе!".