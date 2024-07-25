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КГВА: все беспилотники, которые этой ночью атаковали Киев, уничтожены

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 05:43
КГВА: все беспилотники, которые этой ночью атаковали Киев, уничтожены
Сбитый "Шахед", фото: Сергей Наев

В ночь на четверг под прицелом вражеских дронов был Киев: во время воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко в Telegram

Детали: По информации городских властей, по состоянию на эту минуту в Киеве без разрушений и пострадавших. 

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В КГГА также отметили, что в ночь на четверг ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА противника.

Прямая речь: "Можете искренне поблагодарить воинов ПВО за отличную работу. Но при этом никому не стоит забывать о выполнении личных мер безопасности. Не игнорируйте сигналы оповещения! При объявлении воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие! Берегите себя!".

Темы: Киевбеспилотникивойна
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