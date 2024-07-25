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В Росії впав ударний вертоліт, екіпаж загинув

Ірина БалачукЧетвер, 25 липня 2024, 07:49
В Росії впав ударний вертоліт, екіпаж загинув
Вертоліт Мі-28. Фото ілюстративне з militaryrussia.ru

У Калузькій області Росії зазнав аварії вертоліт Мі-28, екіпаж загинув.

Джерело: губернатор регіону Владислав Шапша у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Пряма мова Шапші: "У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт Мі-28. На місці аварії працює оперативна група і рятувальники".

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Деталі: Пізніше РИА Новости повідомили, що екіпаж вертольота загинув, а попередня причина аварії –технічна несправність.

Мі-28 виконував плановий політ.

Зазначається, що вертоліт упав у безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає.

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Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

Передісторія:

Теми: Росіяавіа
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