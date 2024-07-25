В России упал ударный вертолет, экипаж погиб

В Калужкой области России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.

Источник: губернатор региона Владислав Шапша в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Прямая речь Шапши: "В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели".

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Детали: Позже РИА Новости сообщили, что экипаж вертолета погиб, а предварительная причина крушения – техническая неисправность.

Ми-28 выполнял плановый полет.

Отметается, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

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Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.

Предыстория:

22 июля в Якутии нашли разбитым вертолет, на котором летели сотрудники ФСБ. На месте крушения также обнаружили тела пилота и 3 пассажиров.