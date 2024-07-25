В России упал ударный вертолет, экипаж погиб
В Калужкой области России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.
Источник: губернатор региона Владислав Шапша в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
Прямая речь Шапши: "В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели".
Детали: Позже РИА Новости сообщили, что экипаж вертолета погиб, а предварительная причина крушения – техническая неисправность.
Ми-28 выполнял плановый полет.
Отметается, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.
Предыстория:
22 июля в Якутии нашли разбитым вертолет, на котором летели сотрудники ФСБ. На месте крушения также обнаружили тела пилота и 3 пассажиров.