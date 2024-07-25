Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В России упал ударный вертолет, экипаж погиб

Ирина БалачукЧетверг, 25 июля 2024, 07:49
В России упал ударный вертолет, экипаж погиб
Вертолет Ми-28. Фото иллюстративное с militaryrussia.ru

В Калужкой области России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.

Источник: губернатор региона Владислав Шапша в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Прямая речь Шапши: "В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели".

Реклама:

Детали: Позже РИА Новости сообщили, что экипаж вертолета погиб, а предварительная причина крушения – техническая неисправность.

Ми-28 выполнял плановый полет.

Отметается, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

ВИДЕО ДНЯ

Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.  

Предыстория:

22 июля в Якутии нашли разбитым вертолет, на котором летели сотрудники ФСБ. На месте крушения также обнаружили тела пилота и 3 пассажиров.

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Росcия
Россияне 70 раз за сутки штурмовали Покровское и Кураховское направления – Генштаб
Россияне потеряли на поле боя еще 1230 военных – Генштаб
США и Канада перехватили российские и китайские бомбардировщики перед выступлением Байдена
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: