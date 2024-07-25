На Житомирщині через атаку БпЛА пошкоджені 10 будинків та об’єкт інфраструктури

25 липня російські окупанти завдали масованої атаки дронами по Житомирщині, через уламки збитих безпілотників та ударну хвилю пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

Джерело: очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, ДСНС

Пряма мова: "Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт".

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фото: ДСНС

Деталі: За словами очільника ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі відбувається ліквідація наслідків.

фото: ДСНС

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