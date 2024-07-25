На Житомирщині через атаку БпЛА пошкоджені 10 будинків та об’єкт інфраструктури
Четвер, 25 липня 2024, 09:38
25 липня російські окупанти завдали масованої атаки дронами по Житомирщині, через уламки збитих безпілотників та ударну хвилю пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.
Джерело: очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, ДСНС
Пряма мова: "Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт".
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Деталі: За словами очільника ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі відбувається ліквідація наслідків.
Що передувало:
- Вночі 25 липня росіяни атакували південь Одеської області та центральні регіони ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона збила 25 з 38 безпілотників.