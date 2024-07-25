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На Житомирщині через атаку БпЛА пошкоджені 10 будинків та об’єкт інфраструктури

Анастасія ПроцЧетвер, 25 липня 2024, 09:38
На Житомирщині через атаку БпЛА пошкоджені 10 будинків та об’єкт інфраструктури
фото: ДСНС

25 липня російські окупанти завдали масованої атаки дронами по Житомирщині, через уламки збитих безпілотників та ударну хвилю пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

Джерело: очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, ДСНС

Пряма мова: "Сили  протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт".

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фото: ДСНС

Деталі: За словами очільника ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі відбувається ліквідація наслідків.

 
фото: ДСНС

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Теми: Житомирщинабезпілотники
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