На Житомирщине из-за атаки БпЛА повреждены 10 домов и объект инфраструктуры

25 июля российские оккупанты нанесли массированной атаки дронами по Житомирщине, из-за обломков сбитых беспилотников и ударной волны повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, ГСЧС

Прямая речь: "Силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей. В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект".

Реклама:

фото: ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, пострадавших в результате атаки нет. Сейчас происходит ликвидация последствий.

фото: ГСЧС

Что предшествовало: