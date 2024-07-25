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На Житомирщине из-за атаки БпЛА повреждены 10 домов и объект инфраструктуры

Анастасия ПроцЧетверг, 25 июля 2024, 09:38
На Житомирщине из-за атаки БпЛА повреждены 10 домов и объект инфраструктуры
фото: ГСЧС

25 июля российские оккупанты нанесли массированной атаки дронами по Житомирщине, из-за обломков сбитых беспилотников и ударной волны повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий БунечкоГСЧС

Прямая речь: "Силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей. В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждено около 10 частных домов и инфраструктурный объект".

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фото: ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, пострадавших в результате атаки нет. Сейчас происходит ликвидация последствий.

 
фото: ГСЧС

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Темы: Житомирская областьбеспилотники
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