Командувач Нацгвардії: Можливості противника не безмежні, за місяць стане в оборону

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону.

Джерело: Півненко в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, як він оцінює ситуацію на фронті

Пряма мова: "Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати".

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Деталі: За словами генерала, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", - заявив він.

Відповідаючи на питання щодо даних від західних аналітиків про те, що ситуація з фортифікаціями в Україні, нарешті, покращується, Півненко зазначив, що коли стаєш в оборону, потрібно зариватися, причому робити це капітально.

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Загалом Півненко висловив думку, що у будь-якому випадку Україна вистоїть.

Пряма мова: "Потрібно розвиватися. Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів".

Що передувало: В кінці квітня 2024 року в інтерв'ю Liga.net, коментуючи новий можливий літній наступ росіян, Півненко запевнив, що "своєї мети противник не досягне".