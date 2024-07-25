Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Командувач Нацгвардії: Можливості противника не безмежні, за місяць стане в оборону

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 липня 2024, 11:14
Командувач Нацгвардії: Можливості противника не безмежні, за місяць стане в оборону
Олександр Півненко. фото з Facebook командувача НГУ

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону.

Джерело: Півненко в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, як він оцінює ситуацію на фронті

Пряма мова: "Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати".

Реклама:

Деталі: За словами генерала, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

"Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює - пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни", - заявив він.

Відповідаючи на питання щодо даних від західних аналітиків про те, що ситуація з фортифікаціями в Україні, нарешті, покращується, Півненко зазначив, що коли стаєш в оборону, потрібно зариватися, причому робити це капітально.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом Півненко висловив думку, що у будь-якому випадку Україна вистоїть.

Пряма мова: "Потрібно розвиватися. Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів".

Що передувало: В кінці квітня 2024 року в інтерв'ю Liga.net, коментуючи новий можливий літній наступ росіян, Півненко запевнив, що "своєї мети противник не досягне".

Теми: Нацгвардіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
ГУР вирахувало, хто з росіян обстрілює "Іскандерами" Харківщину і Сумщину
Третя штурмова "з міркувань безпеки" скасувала рекрутинг у Німеччині і кількох містах Європи
Розвідка Британії: Удар по порому в порту "Кавказ" змусить РФ везти паливо через Керченський міст
ЗМІ: На румунському березі Дунаю знайшли ймовірні уламки "Шахеда"
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: