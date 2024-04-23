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Командувач Нацгвардії: Росіянам знадобляться роки, щоб захопити Харків

Олександр ШумілінВівторок, 23 квітня 2024, 14:12
Командувач Нацгвардії: Росіянам знадобляться роки, щоб захопити Харків
Фото: УП

Росіяни можуть спробувати захопити Харків, проте це у них не вийде, оскільки потребуватиме величезних ресурсів і часу.

Джерело: командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв’ю Liga.net

Пряма мова: "Можуть (спробувати захопити Харків – ред.). Але не вийде. Вони здатні діяти лише класично. Два-три напрямки відволікаючі й один – основний. Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

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Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів".

Деталі: Коментуючи новий можливий літній наступ росіян, Півненко запевнив, що "своєї мети він не досягне".

Пряма мова: "Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть".

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Передісторія:

  • Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців писало, що Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку з наміром захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
  • У березні 2024 року Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.

Теми: Харківвійна
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