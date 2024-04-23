Командувач Нацгвардії: Росіянам знадобляться роки, щоб захопити Харків
Росіяни можуть спробувати захопити Харків, проте це у них не вийде, оскільки потребуватиме величезних ресурсів і часу.
Джерело: командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв’ю Liga.net
Пряма мова: "Можуть (спробувати захопити Харків – ред.). Але не вийде. Вони здатні діяти лише класично. Два-три напрямки відволікаючі й один – основний. Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.
Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів".
Деталі: Коментуючи новий можливий літній наступ росіян, Півненко запевнив, що "своєї мети він не досягне".
Пряма мова: "Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть".
Передісторія:
- Financial Times із посиланням на українських та західних посадовців писало, що Росія може готувати широкомасштабний наступ наприкінці весни або влітку з наміром захопити більше території Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
- У березні 2024 року Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.