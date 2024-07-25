Командующий Нацгвардии: Возможности противника не безграничны, через месяц станет в оборону

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко считает, что российские войска через месяц-полтора не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону.

Источник: Пивненко в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию на фронте

Прямая речь: "Трудно. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора - и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить".

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Детали: По словам генерала, нужно искать слабые места врага и обходить сильные.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно, если говорить о системных изменениях", – заявил он.

Отвечая на вопрос относительно данных от западных аналитиков о том, что ситуация с фортификациями в Украине, наконец, улучшается, Пивненко отметил, что когда становишься в оборону, нужно зарываться, причем делать это капитально.

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В целом Пивненко выразил мнение, что в любом случае Украина выстоит.

Прямая речь: "Нужно развиваться. Если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное, что может быть сейчас – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов".

Что предшествовало: В конце апреля 2024 года в интервью Liga.net, комментируя новое возможное летнее наступление россиян, Пивненко заверил, что "своей цели противник не достигнет".