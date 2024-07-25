З російського полону вдалося повернути 755 нацгвардійців – командувач НГУ

Станом на липень 2024 року з російського полону вдалося повернути 755 нацгвардійців, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Виправлено: Раніше у новині Укрінформу повідомлялося, що у російському полоні перебувають 755 нацгвардійців. Однак пізніше видання змінило цю інформацію, написавши, що йдеться про 755 осіб, яких вдалося повернути.

Джерело: командувач НГУ в інтерв’ю "Укрінформу"

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Пряма мова Півненка: "755 повернули. Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути".

Деталі: Водночас він підкреслив, що нацгвардійців вдається повертати майже під час кожного обміну: "Ми постійно контактуємо і з профільними відомствами, і з рідними. Я завжди підкреслюю, що наше завдання – повернути усіх додому".

Півненко також додав, що він щоразу зустрічається з кимось із тих нацгвардійців, кого поміняли. За його словами, ці люди приїжджають в медично-реабілітаційні центри, їм дають "2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити".

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Півненко зазначив, що у першу чергу намагаються забезпечити повноцінне лікування і реабілітацію тих, хто був у російському полоні. Але разом з тим підрозділи і офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення.

"Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", – підсумував командувач НГУ.

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