Из российского плена удалось вернуть 755 нацгвардейцев – командующий НГУ

По состоянию на июль 2024 года из российского плена удалось вернуть 755 нацгвардейцев, сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Исправлено: Ранее в новости Укринформа сообщалось, что в российском плену находятся 755 нацгвардейцев. Однако позже издание изменило эту информацию, написав, что речь идет о 755 нацгвардейцах, которых удалось вернуть.

Источник: командующий НГУ в интервью "Укринформу"

Реклама:

Прямая речь Пивненко: "755 вернули. Многие попали в плен в Мариуполе. Поэтому есть еще большая доля "азовцев" и бойцов других наших подразделений, которых мы пытаемся вернуть".

Детали: В то же время он подчеркнул, что нацгвардейцев удается возвращать почти во время каждого обмена: "Мы постоянно контактируем и с профильными ведомствами, и с родными. Я всегда подчеркиваю, что наша задача – вернуть всех домой".

Пивненко также добавил, что он каждый раз встречается с кем-то из тех нацгвардейцев, кого поменяли. По его словам, эти люди приезжают в медико-реабилитационные центры, им дают "2-3 дня адаптироваться, спокойно разобраться, все документы восстановить".

ВИДЕО ДНЯ

Пивненко отметил, что в первую очередь пытаются обеспечить полноценное лечение и реабилитацию тех, кто был в российском плену. Но вместе с тем подразделения и офицеры социального сопровождения работают для решения всех других вопросов соцзащиты, предоставляют информацию о возможности дальнейшего прохождения службы, обучения или увольнения.

"Кто-то идет на фронт после плена, говорит: хочу к своим ребятам, буду воевать", – подытожил командующий НГУ.

Предыстория: