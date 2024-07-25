Третя штурмова "з міркувань безпеки" скасувала рекрутинг у Німеччині і кількох містах Європи

Захисники третьої окремої штурмової бригади з міркувань безпеки скасували рекрутингові заходи "ДВІЖ" в Берліні, Роттердамі, Брюсселі та Кельні.

Джерело: пресслужба третьої штурмової

Пряма мова: "ДВІЖ у трьох країнах євротуру скасовано.

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З міркувань безпеки раніше анонсовані зустрічі в рамках Двіжу в Берліні, Роттердамі, Брюсселі та Кельні – не відбудуться.

В Україні чи за кордоном – ми завжди дотримуємося всіх безпекових вимог, і цього разу також не збираємося наражати наших людей на загрози".

Деталі: Кошти за придбані квитки відшкодують: "Ми обов’язково зустрінемося та поспілкуємося з українцями в цих містах іншим разом".

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Водночас зустрічі з Третьою штурмовою відбудуться у Чехії та Литві: Прага, 31.07, 19:00; Вільнюс, 02.08, 19:00.

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