Третя штурмова "з міркувань безпеки" скасувала рекрутинг у Німеччині і кількох містах Європи
Захисники третьої окремої штурмової бригади з міркувань безпеки скасували рекрутингові заходи "ДВІЖ" в Берліні, Роттердамі, Брюсселі та Кельні.
Джерело: пресслужба третьої штурмової
Пряма мова: "ДВІЖ у трьох країнах євротуру скасовано.
З міркувань безпеки раніше анонсовані зустрічі в рамках Двіжу в Берліні, Роттердамі, Брюсселі та Кельні – не відбудуться.
В Україні чи за кордоном – ми завжди дотримуємося всіх безпекових вимог, і цього разу також не збираємося наражати наших людей на загрози".
Деталі: Кошти за придбані квитки відшкодують: "Ми обов’язково зустрінемося та поспілкуємося з українцями в цих містах іншим разом".
Водночас зустрічі з Третьою штурмовою відбудуться у Чехії та Литві: Прага, 31.07, 19:00; Вільнюс, 02.08, 19:00.
Нагадаємо:
- У липні третя окрема штурмова бригада анонсувала рекрутингові заходи "ДВІЖ" за кордоном.