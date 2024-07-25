Третья штурмовая "из соображений безопасности" отменила рекрутинг в Германии
Защитники третьей отдельной штурмовой бригады из соображений безопасности отменили рекрутинговые мероприятия "ДВИЖ" в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне.
Источник: пресс-служба третьей штурмовой бригады
Прямая речь: "ДВИЖ в трех странах евротура отменено.
Из соображений безопасности ранее анонсированные встречи в рамках Движа в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне - не состоятся.
В Украине или за рубежом - мы всегда придерживаемся всех требований безопасности, и на этот раз также не собираемся подвергать наших людей угрозам".
Детали: Средства за приобретенные билеты возместят: "Мы обязательно встретимся и пообщаемся с украинцами в этих городах в другой раз".
В то же время встречи с Третьей штурмовой состоятся в Чехии и Литве: Прага, 31.07, 19:00; Вильнюс, 02.08, 19:00.
Напомним:
- В июле третья отдельная штурмовая бригада анонсировала рекрутинговые мероприятия "ДВИЖ" за рубежом.