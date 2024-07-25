Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Третья штурмовая "из соображений безопасности" отменила рекрутинг в Германии

Алена МазуренкоЧетверг, 25 июля 2024, 11:56
Третья штурмовая из соображений безопасности отменила рекрутинг в Германии

Защитники третьей отдельной штурмовой бригады из соображений безопасности отменили рекрутинговые мероприятия "ДВИЖ" в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне.

Источник: пресс-служба третьей штурмовой бригады

Прямая речь: "ДВИЖ в трех странах евротура отменено.

Реклама:

Из соображений безопасности ранее анонсированные встречи в рамках Движа в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне - не состоятся.

В Украине или за рубежом - мы всегда придерживаемся всех требований безопасности, и на этот раз также не собираемся подвергать наших людей угрозам".

Детали: Средства за приобретенные билеты возместят: "Мы обязательно встретимся и пообщаемся с украинцами в этих городах в другой раз".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время встречи с Третьей штурмовой состоятся в Чехии и Литве: Прага, 31.07, 19:00; Вильнюс, 02.08, 19:00.

Напомним:

Темы: рекрутингВооруженные силыГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
рекрутинг
По ту сторону билборда. Кто смотрит на нас с плакатов
Третья штурмовая бригада проведет рекрутинг за границей
В Броварах открыли второй на Киевщине центр рекрутинга в армию
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: