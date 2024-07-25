Третья штурмовая "из соображений безопасности" отменила рекрутинг в Германии

Защитники третьей отдельной штурмовой бригады из соображений безопасности отменили рекрутинговые мероприятия "ДВИЖ" в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне.

Источник: пресс-служба третьей штурмовой бригады

Прямая речь: "ДВИЖ в трех странах евротура отменено.

Реклама:

Из соображений безопасности ранее анонсированные встречи в рамках Движа в Берлине, Роттердаме, Брюсселе и Кельне - не состоятся.

В Украине или за рубежом - мы всегда придерживаемся всех требований безопасности, и на этот раз также не собираемся подвергать наших людей угрозам".

Детали: Средства за приобретенные билеты возместят: "Мы обязательно встретимся и пообщаемся с украинцами в этих городах в другой раз".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время встречи с Третьей штурмовой состоятся в Чехии и Литве: Прага, 31.07, 19:00; Вильнюс, 02.08, 19:00.

Напомним: