Розвідка Британії: Удар по порому в порту "Кавказ" змусить РФ везти паливо через Керченський міст
Розвідка Великої Британії вважає, що удару ЗСУ по російському порому "Славянин" в порту "Кавказ" майже напевно спричинить подальші логістичні проблеми для Росії у постачанні її окупаційних сил на півдні України та регіонального експорту скрапленого природного газу.
Джерело: огляд британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда"
Дослівно: "Дуже ймовірно, що тепер Росія буде змушена ризикувати переміщенням паливних потягів через Керченський міст, чого вона намагалася уникати з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року".
Деталі: В огляді йдеться, що "Славянин" має пропускну спроможність з трьох подібних поромів, що здійснюють транзит через Керченську протоку між Росією та Кримським півостровом.
Після успішних українських ракетних ударів, які пошкодили два інших судна такого типу 29 травня 2024 року, "Славянин" був знову введений в експлуатацію після зіткнення наприкінці 2023 року. До передислокації "Славянин", найімовірніше, перевозив скраплений газ через Керченський порт для подальшого експорту.
У розвідці наголосили, що виведення таких поромів з експлуатації, навіть тимчасове, з великою ймовірністю призведе до збільшення витрат, а також зменшить гнучкість Росії в транспортуванні палива, боєприпасів і обладнання через Керченську протоку.
Передісторія:
- У вівторок стало відомо, що Військово-Морські сили України разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин" в порту "Кавказ".
- У попередньому огляді британська розвідка поділилася своїми висновками щодо наслідків українського удару по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 7 липня.
- Перед цим розвідка розповідала про розгорнуті в Україні сили Росгвардії та їхні головні задачі.