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Разведка Британии: Удар по парому в порту «Кавказ» заставит РФ везти топливо через Керченский мост

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 25 июля 2024, 12:33
Разведка Британии: Удар по парому в порту «Кавказ» заставит РФ везти топливо через Керченский мост
порт "Кавказ", иллюстративное фото Getty images

Разведка Великобритании считает, что удар ВСУ по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" почти наверняка повлечет дальнейшие логистические проблемы для России в снабжении ее оккупационных сил на юге Украины и регионального экспорта сжиженного природного газа.

Источник: обзор британского Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Очень вероятно, что теперь Россия будет вынуждена рисковать перемещением топливных поездов через Керченский мост, чего она пыталась избегать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года".

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Детали: В обзоре говорится, что "Славянин" имеет пропускную способность из трех подобных паромов, осуществляющих транзит через Керченский пролив между Россией и Крымским полуостровом.

После успешных украинских ракетных ударов, которые повредили два других судна такого типа 29 мая 2024 года, "Славянин" был снова введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 года. До передислокации "Славянин", скорее всего, перевозил сжиженный газ через Керченский порт для дальнейшего экспорта.

В разведке подчеркнули, что вывод таких паромов из эксплуатации, даже временный, с большой вероятностью приведет к увеличению расходов, а также уменьшит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив.

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Темы: разведкавойнаРосcияВооруженные силы
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