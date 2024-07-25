На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

На війні загинув колишній мер міста Умань Черкаської області Олександр Цебрій, який служив у 58 ОМПБр ім. гетьмана Івана Виговського.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на речницю Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Аліну Кривошею

Пряма мова: "Захисник був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення. Загинув 24 липня, виконуючи бойове завдання на Донеччині".

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Цебрій зробив останній допис у Facebook 3 дні тому. "Хто хоче побути "Мером"? Ну хоч на тиждень? Нічний вихід 20 км, під ранок повернулись вижаті повністю, мокрі навіть шнурки берців. Скинув з себе все, обмився з пляшки і вирубився навіть не відчуваючи дощок різної товщини, з яких зроблений настил і які, зазвичай, люто давлять в ребра", - написав він.

За даними "Вікіпедії", Цебрій міг загинути біля населеного пункту Новодонецьке.

Нагадаємо: Олександр Цебрій був міським головою Умані з 2015 по 2020 роки.

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"Українська правда" висловлює щирі співчуття родині і близьким загиблого.