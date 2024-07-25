На фронте погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий

На войне погиб бывший мэр города Умань Черкасской области Александр Цебрий, служивший в 58 ОМПБр им. гетмана Ивана Выговского.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретарь Черкасского областного центра комплектования и социальной поддержки Алину Кривошею

Прямая речь: "Защитник был младшим сержантом, командиром пулеметного отделения. Погиб 24 июля, выполняя боевое задание в Донецкой области".

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Цебрий сделал последнее сообщение в Facebook 3 дня назад. "Кто хочет побыть "Мэром"? Ну хоть на неделю? Ночной выход 20 км, под утро вернулись выжатые полностью, мокрые даже шнурки берцов. Сбросил с себя все, обмылся из бутылки и вырубился даже не чувствуя досок разной толщины, из которых сделан настил и которые, как правило, яростно давят на ребра", - написал он.

По данным "Википедии", Цебрий мог погибнуть у населенного пункта Новодонецкое.

Напомним: Александр Цебрий был мэром Умани с 2015 по 2020 годы.

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"Украинская правда" выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.