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Бійці 31-ї бригади вийшли з оточення біля Прогресу

Євген КізіловЧетвер, 25 липня 2024, 16:03
Бійці 31-ї бригади вийшли з оточення біля Прогресу
Ситуація в районі Прогресу. мапа: DeepState

Вночі бійцям 31-ї окремої механізованої бригади вдалося вирватися з оточення російських окупантів північніше села Прогрес на Донеччині.

Джерело: військово-аналітичний ресурс DeepState у соцмережах, пресофіцерка 31-ї бригади Марина Безверха

Деталі: Повідомляється, що в середу 24 липня північніше Прогресу був вкрай динамічний та напружений день.

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Дослівно: "Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм".

Деталі: За інформацією DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі".

Дослівно: "Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.

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Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато".

Оновлено: Вихід бійців 31-ї бригади з оточення УП також підтвердила пресофіцерка бригади Марина Безверха.

Пряма мова пресофіцерки: "Хлопці вийшли без втрат, під командуванням командирів батальйонів та командира роти".

Що передувало:

  • В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що намагаються вибити окупантів із села Прогрес, що на Покровському напрямку.
  • 20 липня, за даними DeepState, ворог окупував село Прогрес Покровського району Донецької області.

Теми: війнаДонецька областьЗбройні сили
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