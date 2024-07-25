Бойцы 31-й бригады вышли из окружения возле Прогресса

Ночью бойцам 31-й отдельной механизированной бригады удалось вырваться из окружения российских оккупантов севернее села Прогресс в Донецкой области.

Источник: военно-аналитический ресурс DeepState в соцсетях, пресс-офицер 31-й бригады Марина Безверхая

Детали: Сообщается, что в среду 24 июля севернее Прогресса был крайне динамичный и напряженный день.

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Дословно: "Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1-го и 3-го батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказа на прорыв, поэтому личный состав, который находился в том районе поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем".

Детали: По информации DeepState, с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах ребята из 1-го и 3-го батальонов смогли вырваться из окружения "в полном составе".

Дословно: "Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения. Не надо объяснять, сколько информационных поводов получила бы кацапская пропаганда.

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Самое главное – бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага. 31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столпами обороны. Конечно, не без помощи прикомандированных подразделений, которых довольно много".

Обновлено: Выход бойцов 31-й бригады из окружения УП также подтвердила пресс-офицер бригады Марина Безверхая.

Прямая речь пресс-офицера: "Ребята вышли без потерь, под командованием командиров батальонов и командира роты".

Что предшествовало: