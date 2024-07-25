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Росіяни скинули бомбу на Кіндійку: постраждало подружжя

Євген КізіловЧетвер, 25 липня 2024, 20:14
Росіяни скинули бомбу на Кіндійку: постраждало подружжя
Кіндійка на мапі Google

Російські війська скинули вибухівку з дрона на селище Кіндійка в Херсонській області. Поранення отримали чоловік і дружина.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що постраждали 58-річний чоловік та його 54-річна дружина. З вибуховими травмами та уламковими пораненнями вони звернулися за медичною допомогою.

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Лікарі надали допомогу потерпілим на місці, від шпиталізації вони відмовились.

Що передувало: Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника Кіндійку, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель.

Теми: Херсонська областьвійна
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