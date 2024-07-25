Россияне сбросили бомбу на Киндийку: пострадали супруги

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на поселок Киндийка в Херсонской области. Ранения получили муж и жена.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Сообщается, что пострадали 58-летний мужчина и его 54-летняя жена. С взрывными травмами и осколочными ранениями они обратились за медицинской помощью.

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Врачи оказали помощь пострадавшим на месте, от госпитализации они отказались.

Что предшествовало: Утром 25 июля российские захватчики атаковали с беспилотника Киндийку, в результате чего погиб 51-летний местный житель.