Кулеба: Ми отримали чіткий сигнал, що Китай працює на вирішення війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає "тимчасових рішень", а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю ТСН

Деталі: Зокрема Кулеба зазначив, що перший і найважливіший пункт щодо переговорів – це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України. За його словами, від Ван Ї "дуже чітко і неодноразово" прозвучало, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

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Другий важливий дипломатичний момент, за його словами – позиція щодо встановлення стійкого справедливого миру в Україні.

Пряма мова: "Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що - справедливого і тривалого. Це дуже важливо, тому що зазвичай саме ми постійно говоримо, що мир має бути стійкий - тривалий і справедливий. Це важливо, ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає якихось тимчасових рішень, тимчасових припинень вогню, а він працює на стале, стратегічне вирішення проблеми війни, розв'язаної Росією проти України. І це теж дуже позитивний сигнал".

Що передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Китаї провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї, де розповів йому, що Україна готова вести переговори з РФ, але такої готовності немає з російського боку.