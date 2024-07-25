Кулеба: Мы получили четкий сигнал, что Китай работает над решением войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван в Гуанчжоу получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы начавшейся РФ войны против Украины.

Источник: Кулеба в интервью ТСН

Детали: В частности, Кулеба отметил, что первый и важнейший пункт по переговорам – это то, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, от Ван И "очень четко и неоднократно" прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна для Китая.

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Второй важный дипломатический момент, по его словам, – позиция по установлению устойчивого справедливого мира в Украине.

Прямая речь: "Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил, что – справедливого и длительного. Это очень важно, потому что обычно именно мы постоянно говорим, что мир должен быть устойчив – длительный и справедливый. Мы получили четкий сигнал, что Китай не ищет каких-либо временных решений, временных прекращений огня, а он работает на устойчивое, стратегическое решение проблемы войны, развязанной Россией против Украины".

Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где рассказал ему, что Украина готова вести переговоры с РФ, но такой готовности нет с российской стороны.