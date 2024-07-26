На Чернігівщині "Шахед" влучив у гуртожиток
П'ятниця, 26 липня 2024, 04:22
У ніч на п'ятницю російські "Шахеди" влучили в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток у Ніжині Чернігівської області. Поранено одну людину.
Джерело: голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова: "Чергова атака російських "Шахедів" по Ніжину.
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Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу".
Нагадаємо:
- У ніч на п'ятницю військові зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин.