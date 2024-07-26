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На Чернігівщині "Шахед" влучив у гуртожиток

Олена ІвашківП'ятниця, 26 липня 2024, 04:22
На Чернігівщині Шахед влучив у гуртожиток
Фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч на п'ятницю російські "Шахеди" влучили в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток у Ніжині Чернігівської області. Поранено одну людину.

Джерело: голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: "Чергова атака російських "Шахедів" по Ніжину.

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Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу".

Нагадаємо: 

Теми: Чернігівська областьвійнаШахед
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