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На Черниговщине «Шахед» попал в общежитие

Алена ИвашкивПятница, 26 июля 2024, 04:22
На Черниговщине «Шахед» попал в общежитие
Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на пятницу российские "Шахеды" попали в объект инфраструктуры и жилое общежитие в Нежине Черниговской области. Ранен один человек.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Очередная атака российских "Шахедов" по Нежину.

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Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранен гражданский человек".

Напомним: 

Темы: Черниговская областьвойнаШахед
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