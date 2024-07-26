На Черниговщине «Шахед» попал в общежитие

В ночь на пятницу российские "Шахеды" попали в объект инфраструктуры и жилое общежитие в Нежине Черниговской области. Ранен один человек.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Очередная атака российских "Шахедов" по Нежину.

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Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранен гражданский человек".

Напомним: