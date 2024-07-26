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Окупанти вдарили по енергооб’єктах у 2 областях – Укренерго

Ірина БалачукП'ятниця, 26 липня 2024, 08:01
Окупанти вдарили по енергооб’єктах у 2 областях – Укренерго
Фото ілюстративне з pixabay.com

Уночі 26 липня російські війська завдали ударів по об’єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях, у результаті чого зникало світло у низки абонентів.

Джерело: Укренерго у Telegram

Дослівно Укренерго: "Знеструмлювались побутові сповивачі в окремих районах Житомирщини".

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Деталі: Повідомляється, що на ранок енергопостачання більшості абонентів відновили. Ремонтні роботи тривають.  

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Теми: енергетикаШахед
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