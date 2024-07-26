Окупанти вдарили по енергооб’єктах у 2 областях – Укренерго
П'ятниця, 26 липня 2024, 08:01
Уночі 26 липня російські війська завдали ударів по об’єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях, у результаті чого зникало світло у низки абонентів.
Джерело: Укренерго у Telegram
Дослівно Укренерго: "Знеструмлювались побутові сповивачі в окремих районах Житомирщини".
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Деталі: Повідомляється, що на ранок енергопостачання більшості абонентів відновили. Ремонтні роботи тривають.
Передісторія:
- У ніч на 26 липня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22 "Шахедами", 20 ворожих дронів вдалося знищити.