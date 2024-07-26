Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго
Пятница, 26 июля 2024, 08:01
Ночью 26 июля российские войска нанесли удары по объектам Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях, в результате чего исчезал свет у ряда абонентов.
Источник: Укрэнерго в Telegram
Дословно Укрэнерго: "Обесточивались бытовые абоненты в отдельных районах Житомирщины".
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Детали: Сообщается, что на утро энергоснабжение большинства абонентов восстановили. Ремонтные работы продолжаются.
Предыстория:
- В ночь на 26 июля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 22 "Шахедами", 20 вражеских дронов удалось уничтожить.