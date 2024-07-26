Армія РФ за добу вбила двох жителів Донеччини, ще 4 поранені

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 25 липня загинули дві людини у Торецьку та Іллінці, ще 4 в області зазнали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook, Національна поліція України

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 25 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку та Іллінці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення".

Реклама:

фото: Національна поліція

Деталі: За даними поліції, по Торецьку ворог бив бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250", внаслідок чого одна людина загинула та одна отримала травми. На Іллінку росіяни скинули авіабомбу "КАБ", вбили цивільну особу.

фото: Національна поліція

У Берестку через російський авіаудар бомбою "КАБ-250" з модулем УМПК поранено мирного жителя. Також в поліції додають, що після опівночі окупанти вдарили по Костянтинівці керованою бомбою "УМПБ Д-30 СН" — поранили двох мешканців.

фото: Національна поліція

Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: