Армия РФ за сутки убила двух жителей Донетчины, еще 4 ранены

В результате российских обстрелов Донецкой области 25 июля погибли два человека в Торецке и Ильинце, еще 4 в области получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook, Национальная полиция Украины

Прямая речь Филашкина: "Россия убивает гражданских! За 25 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Торецке и Ильинце. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: По данным полиции, по Торецку враг бил бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250", в результате чего один человек погиб и один получил травмы. На Ильинку россияне сбросили авиабомбу "КАБ", убили гражданское лицо.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В Берестке из-за российского авиаудара бомбой "КАБ-250" с модулем УМПК ранен мирный житель. Также в полиции добавляют, что после полуночи оккупанты ударили по Константиновке управляемой бомбой "УМПБ Д-30 СН" — ранили двух жителей.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Отмечается, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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