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Росіяни вдарили КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 липня 2024, 09:50
Росіяни вдарили КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Зранку 26 липня армія РФ вдарила двома КАБами по селищу Купʼянськ-Вузловий Харківської області, у результаті чого постраждали двоє чоловіків 54 та 60 років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 26 липня близько 5:35 ЗС РФ завдали авіаційні удари по селищу Купʼянськ-Вузловий".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків 60 та 54 років. Також окупанти пошкодили житлові будинки. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, в прокуратурі повідомили, що ввечері 25 липня внаслідок ворожого обстрілу селища Кирилівка Чугуївського району поранено 47-річну жінку, а у селищі Волохівка Чугуївського району загинув 58-річний чоловік. 

 
фото: Харківська обласна прокуратура

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Теми: Харківська областьобстріл
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