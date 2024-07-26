Росіяни вдарили КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини
Зранку 26 липня армія РФ вдарила двома КАБами по селищу Купʼянськ-Вузловий Харківської області, у результаті чого постраждали двоє чоловіків 54 та 60 років.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 26 липня близько 5:35 ЗС РФ завдали авіаційні удари по селищу Купʼянськ-Вузловий".
Деталі: Зазначається, що внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків 60 та 54 років. Також окупанти пошкодили житлові будинки. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250.
Крім того, в прокуратурі повідомили, що ввечері 25 липня внаслідок ворожого обстрілу селища Кирилівка Чугуївського району поранено 47-річну жінку, а у селищі Волохівка Чугуївського району загинув 58-річний чоловік.
Що передувало:
- Увечері 25 липня російські війська обстріляли селище Пристін Куп'янської громади на Харківщині. В результаті цього постраждали троє людей.