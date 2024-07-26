Россияне ударили КАБами по Купянску-Узловому: ранены 2 человека
Утром 26 июля армия РФ ударила двумя КАБами по поселку Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего пострадали двое мужчин 54 и 60 лет.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 26 июля около 5:35 ВС РФ нанесли авиационные удары по поселку Купянск-Узловой".
Детали: Отмечается, что в результате атаки ранения получили двое мужчин 60 и 54 лет. Также оккупанты повредили жилые дома. По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту двумя КАБ-250.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что вечером 25 июля в результате вражеского обстрела поселка Кирилловка Чугуевского района ранена 47-летняя женщина, а в поселке Волоховка Чугуевского района погиб 58-летний мужчина.
Что предшествовало:
- Вечером 25 июля российские войска обстреляли поселок Пристин Купянской громады на Харьковщине. В результате этого пострадали три человека.