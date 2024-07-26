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Россияне ударили КАБами по Купянску-Узловому: ранены 2 человека

Анастасия ПроцПятница, 26 июля 2024, 09:50
Россияне ударили КАБами по Купянску-Узловому: ранены 2 человека
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Утром 26 июля армия РФ ударила двумя КАБами по поселку Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего пострадали двое мужчин 54 и 60 лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 26 июля около 5:35 ВС РФ нанесли авиационные удары по поселку Купянск-Узловой".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что в результате атаки ранения получили двое мужчин 60 и 54 лет. Также оккупанты повредили жилые дома. По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту двумя КАБ-250.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что вечером 25 июля в результате вражеского обстрела поселка Кирилловка Чугуевского района ранена 47-летняя женщина, а в поселке Волоховка Чугуевского района погиб 58-летний мужчина.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

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Темы: Харьковская областьобстрел
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