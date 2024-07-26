В Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, который россияне использовали для авиаударов по украинской территории.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму".

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Детали: Сообщается, что это один из оперативных аэродромов, которые россияне используют для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Сейчас информация о последствиях удара уточняется.

Также в Генштабе отмечают, что аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военных объект РФ.

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